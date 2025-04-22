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Galatasaray Kombine Yenileme Dönemi Başladı

Galatasaray Kombine Yenileme Dönemi Başladı
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu için kombine yenileme işlemlerine başladı. Taraftarlar, 30 Nisan 2024 tarihine kadar yenileme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonunda yapacağı maçlar için kombine yenilenme dönemi başladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 2025-2026 futbol sezonu kombinelerinin yenileme işlemlerinin, passo.com.tr, Passo uygulaması veya RAMS Park kombine ofisinden yapılacağı bildirildi.

Kombine yenileme hakkı olan taraftarların, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar kampanyadan faydalanabilecekleri kaydedildi.

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Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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