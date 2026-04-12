Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Kocaelispor karşısında 1-0'lık skorla galip geldi. Maçta Galatasaray'ın tek golünü Sane kaydetti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz
Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Sissoho, Show, Keita, Nonge, Serdar Dursun, Agyei
Gol: Dk. 30 Sane ( Galatasaray )
Sarı kart: Dk. 23 Nonge ( Kocaelispor )
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki maçta Galatasaray, konuk ettiği Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Sane'nin hatasında topu kapan Agyei'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, golü önledi.
28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.