Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Kocaelispor karşısında 1-0'lık skorla galip geldi. Maçta Galatasaray'ın tek golünü Sane kaydetti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper Yılmaz

Kocaelispor : Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Sissoho, Show, Keita, Nonge, Serdar Dursun, Agyei

Gol: Dk. 30 Sane ( Galatasaray )

Sarı kart: Dk. 23 Nonge ( Kocaelispor )

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki maçta Galatasaray, konuk ettiği Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Sane'nin hatasında topu kapan Agyei'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, golü önledi.

28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Kaynak: AA / Can Öcal
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Gelir vergisinde rekor kırıldı! Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde

Bu yıl rekor kırıldı! Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde
Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı

Sen bu hallere düşecek takım mıydın? Resmen küme düşüyorlar
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır çıkışı

Trabzonspor sevdalılarına seslendi: Sakın yapmayın, bu yanlış