Galatasaray, Kocaelispor Maçı İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu duyurdu. Kazımcan Karataş ile sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
