Galatasaray Kocaeli'nde Taraftar Coşkusuyla Karşılandı

Galatasaray Kocaeli'nde Taraftar Coşkusuyla Karşılandı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kocaeli'ye geldi. Takım, otel önünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı ve sevgi gösterilerine sahne oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kocaelispor ile karşılaşacak Galatasaray, Kocaeli'ye geldi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden karayoluyla kente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Başiskele ilçesinde konaklayacakları otel önünde bir grup taraf karşıladı.

Takım otobüsünün gelişi sırasında havai fişek patlatıp, meşale yakan taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Takımın otele girişinin ardından Osimhen, otel önünde bekleyen taraftarları selamlayarak tezahürat yaptırdı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
