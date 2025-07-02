Galatasaray, Kerem Demirbay ile Yollarını Ayırdı
Galatasaray Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyuncunun profesyonelliği ve katkıları için teşekkür etti.
Galatasaray Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"... Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun." ifadeleri kullanıldı.
Kerem Demirbay, geçen sezon Galatasaray'da 34 maçta forma giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor