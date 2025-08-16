Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmalarıyla sürdü.

GALATASARAY, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 19 Ağustos Salı günü saat 19.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
