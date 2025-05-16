Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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