Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Takım, bir dizi fiziksel ve teknik çalışmanın ardından dört takımlı bir turnuva düzenledi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor