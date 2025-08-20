Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL