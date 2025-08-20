Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Takım, bir dizi fiziksel ve teknik çalışmanın ardından dört takımlı bir turnuva düzenledi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ile 5 yıllık imza

Süper Lig devi, yeni yıldızına 5 yıllık imzayı attırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç hakkında karar çıktı

Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç için karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.