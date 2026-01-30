Haberler

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile yapacağı maça hazırlıklara başladı. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayarak pas çalışmaları ve çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
