Galatasaray, Kayserispor Karşısında Kadroda Değişiklikler Yaptı

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, RHG EnerTürk Enerji Stadı'ndaki müsabakaya Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane, Osimhen 11 ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev alan Barış Alper Yılmaz ile hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yerine Okan Buruk, ilk 11'de Jakobs ve Osimhen'e şans tanıdı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Jelert, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay yer aldı.

Barış Alper Yılmaz maç kadrosunda yer almadı

Galatasaray'da sezona iyi başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik heyet ve yönetimin kararıyla Kayserispor kadrosuna dahil edilmedi.

Milli oyuncu, ligin ilk iki haftasında forma giydiği maçlarda 3 gol 1 asistlik performansıyla takımının bu sezon attığı 6 golden 4'üne doğrudan katkı sağlamayı başardı.

Osimhen bu sezon ilk kez 11'de

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK kadrosunda yer almayan Osimhen, yedek başladığı Fatih Karagümrük maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak taraftarıyla buluşmuştu.

Kayserispor'da 3 değişiklik

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir maçına göre 11'de 3 değişikliğe gitti.

Gisdol, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan Mane, Ackah, Hosseini'nin yerine Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz ve Benes'i sahaya sürdü.

Kayseri ekibi Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso, Opoku 11 ile sahaya çıktı.

Bilal Bayazıt 100'üncü maçında

Kayserispor'da 100'üncü maçına çıkan kaleci Bilal Beyazıt'a Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, karşılaşma öncesi plaket verdi.