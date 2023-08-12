Galatasaray, Kayserispor ile berabere kaldı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta önemli pozisyonlar yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Cardoso, ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera köşeye giden topu çıkarmayı başardı.
49. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
69. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasına ön direkte yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Kayserispor: Bilal, Carole, Arif (Ramazan dk. 65), Attamah, Ali Karimi, Kemen, Gökhan, Uzodimma (Kolovetsios dk. 87), Baran (Ackah dk. 46), Cardoso (Mane dk. 82), Thiam
Yedekler: Mehmet, Ahmet Hayrullah, Ethem, Talha, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois (Angelino dk. 56), Berkan, Oliveira (Kerem dk. 70), Barış (Halil dk. 82), Mertens (Zaha dk. 70), Kerem, Bakambu (Icardi dk. 56)
Yedekler: Günay, Kaan, Emin, Torreira, Yunus
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Baran, Uzodimma (Kayserispor), Barış, Boey (Galatasaray) - KAYSERİ