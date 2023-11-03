Galatasaray, Kasımpaşa'yı evinde konuk etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşılaşmasında 3 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Rizespor deplasmanında forma giyen Kerem Demirbay, Angelino ve Mertens'in yerine Nelsson, Ziyech ve Kaan Ayhan'ı sahaya sürdü.

Karşılaşmada kaleyi Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Sanchez, Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşturdu. Orta sahada Torreira - Kaan Ayhan ikilisini oynatan tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Ziyech, ortasında Kerem Aktürkoğlu, sol kanatta ise Zaha'ya görev verdi. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Arjantinli golcü Mauro Icardi oldu.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısına şu ilk 11 ile çıktı: ?"Muslera - Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi"

NELSSON VE ZIYECH 11'E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da Victor Nelsson ve Hakim Ziyech uzun bir aradan sonra Kasımpaşa maçı ile birlikte 11'e geri döndü. Teknik direktör Okan Buruk'un yaz transfer döneminde takıma katılan Davinson Sanchez'e 11'de yer vermesi sebebiyle bir süredir yedek oturan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, en son ligin 8'inci haftasında Antalyaspor deplasmanında 75'inci dakikada oyuna dahil olmuştu. 25 yaşındaki stoperin ilk 11'de çıktığı son maç ise 4'üncü hafta oynanan Samsunspor maçıydı. Galatasaray'da ilk 11'e dönen bir diğer isim ise Hakim Ziyech oldu. Bir süredir formasından uzak kalan Ziyech, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında 46'ncı dakikada oyuna sonradan dahil olmuştu. Faslı oyuncunun ilk 11 oynadığı son maç ise ligin 5'inci haftasında oynanan Başakşehir maçıydı. 30 yaşındaki Faslı oyuncu, 2-1 biten Başakşehir karşılaşmasında takımının ilk golünü kaydetmişti.

KAPTAN MUSLERA KART SINIRINDA

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa karşılması öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli kaleci, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY LİGDEKİ SON 9 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Kasımpaşa maçına kadar Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmayı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon sadece ligin ilk haftası oynanan Kayserispor maçında sahadan beraberlik ile ayrıldı. Öte yandan Galatasaray, geçen sezon ile birlikte son 16 maçta da mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçen sezonun 32'nci haftasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada aldı.

SARI-KIRMIZILAR İÇ SAHADA 21 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Sarı-kırmızılı ekip, evinde uzun süredir mağlup olmuyor. İç sahada 21 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, son yenilgisini geçen sezonun ilk haftası oynanan Giresunspor maçında aldı. Toplamda 21 karşılaşmada 19 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, sadece Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile berabere kaldı.

KEMAL ÖZDEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş Galatasaray maçında tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşılaşmasında oynayan Duhan Aksu'nun yerine Galatasaray maçında Ben Ouanes'e görev verdi. Kasımpaşa mücadaleye "Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Ngoy" ilk 11'iyle başladı.

KASIMPAŞA SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Kasımpaşa, Süper Lig'in 11'nci haftasına kadar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 18 puanla 5'nci durumda bulunan ve üst sıralara oynayan mavi-beyazlı ekip, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet elde etti.