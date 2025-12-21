Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Yunus Akgün, Sara ve Icardi kaydetti.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz
Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Arda Ünyay), Torreira (Dk. 90+2 Kaan Ayhan), İlkay Gündoğan (Dk. 73 Sara), Sane (Dk. 90+2 Gökdeniz Gürpüz), Yunus Akgün (Dk. 86 Ahmed Kutucu), Barış Alper Yılmaz, Icardi
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Espinoza, Fall (Dk. 73 Ali Yavuz Kol), Atakan Müjde (Dk. 72 Yusuf Barası), Cem Üstündağ, Diabate, Gueye (Dk. 64 Kubilay Kanatsızkuş)
Goller: Dk. 10 Yunus Akgün, Dk. 82 Sara, Dk. 88 Icardi ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk. 51 Kazımcan Karataş, Dk. 68 Torreira ( Galatasaray ), Dk. 84 Espinoza ( Kasımpaşa )
47. dakikada Sallai'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
54. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.
82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa savunmasındaki Szalai'ye yaptığı baskı sonrası ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncu, Espinoza'dan sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.
86. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.
88. dakikada sarı-kırmızılı ekip, skoru 3-0'a taşıdı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Icardi, ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.
90+3. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.
Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.