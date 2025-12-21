Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Yunus Akgün, Sara ve Icardi kaydetti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Arda Ünyay), Torreira (Dk. 90+2 Kaan Ayhan), İlkay Gündoğan (Dk. 73 Sara), Sane (Dk. 90+2 Gökdeniz Gürpüz), Yunus Akgün (Dk. 86 Ahmed Kutucu), Barış Alper Yılmaz, Icardi

Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Espinoza, Fall (Dk. 73 Ali Yavuz Kol), Atakan Müjde (Dk. 72 Yusuf Barası), Cem Üstündağ, Diabate, Gueye (Dk. 64 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 10 Yunus Akgün, Dk. 82 Sara, Dk. 88 Icardi ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 51 Kazımcan Karataş, Dk. 68 Torreira ( Galatasaray ), Dk. 84 Espinoza ( Kasımpaşa )

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.

47. dakikada Sallai'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

54. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.

82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa savunmasındaki Szalai'ye yaptığı baskı sonrası ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncu, Espinoza'dan sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.

86. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

88. dakikada sarı-kırmızılı ekip, skoru 3-0'a taşıdı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Icardi, ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.

90+3. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.

Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Denizi olmayan kentin yolunda görüldü! Gören bir daha baktı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak

Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak
Boluspor yönetiminden futbolcuların 'hareketsiz' protestosuna tepki

Yönetim, futbolcuları fena haşladı! En sert cezayı verecekler
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
title