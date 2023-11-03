Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Ziyech'in ara pasında kale önünde Icardi topuk pasıyla arkaya bıraktı. Boşta kalan topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Pozisyonu takip eden Zaha'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
54. dakikada sol köşeden Aytaç'ın kullandığı kornerde ön direkte Omeruo'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
69. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.
71. dakikada sağ kanattan Kerem'in yaptığı ortada Icardi kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral
Galatasaray: Muslera (Günay Güvenç dk. 59), Boey, Davinson Sanchez, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan (Oliveira dk. 75), Ziyech (Tete dk. 60), Zaha (Barış Alper Yılmaz dk. 82) Kerem Aktürkoğlu (Halil Dervişoğlu dk. 82), Icardi
Yedekler: Angelino, Kazımcan Karataş, Bakambu, Kerem Demirbay, Mertens
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Gökhan Gül (Saddiki dk. 84), Gomis (Yasin Özcan dk. 71), Hajradinovic, Aytaç Kara (Erdem Çetinkaya dk. 90+7), Fall, Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Duhan Aksu, Taylan Utku Aydın, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sinan Alkaş, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Zaha (dk. 33 ve 51) (Galatasaray), Omeruo (dk. 54) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Fall, Winck, Saddiki (Kasımpaşa), Boey, Abdulkerim Bardakcı (Galatasaray) - İSTANBUL