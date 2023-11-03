Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

- Trendyol Süper Lig : Galatasaray : 1 - Kasımpaşa : 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Fall'ın ceza sahasına girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

31. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Ben Ouanes'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Ngoy'un yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

33. dakikada Gomis ile girdiği ikili mücadelenin ardından topun olan Zaha'nın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

38. dakikada sağ kanattan Kaan Ayhan'ın yerden ortasında kale önünde Icardi'nin düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan, Ziyech, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Kazımcan Karataş, Tete, Oliveira, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Bakambu, Kerem Demirbay, Mertens

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Gomis, Hajradinovic, Aytaç Kara, Fall, Ngoy

Yedekler: Ali Emre Yanar, Duhan Aksu, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Saddiki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Sinan Alkaş, Erdem Çetinkaya, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Zaha (dk. 33) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Fall (Kasımpaşa), Boey (Galatasaray)