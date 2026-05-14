Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

GALATASARAY, Süper Lig'in 34'üncü haftasında 17 Mayıs Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale yapılan maçla tamamlandı.

Öte yandan antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu da yerinden takip etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

