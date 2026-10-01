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Galatasaray, Kasımpaşa maçı için taktik idman yaptı, yarın Pendikspor ile oynayacak

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki idmanda taktik çalışan takım, yarın 17.30'da Pendikspor ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA
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