Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü

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SÜPER Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapılan antrenman çift kale maçın ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 28 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı