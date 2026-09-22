Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda 8'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yapıldı; takım 28 Eylül Pazartesi saat 18.00'de yeniden idman yapacak.
SÜPER Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapılan antrenman çift kale maçın ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 28 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı