Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maç öncesi antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, rejenerasyon çalışması ve ayak tenisi ile sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde rejenerasyon çalışmasıyla başlayan idman, ayak tenisiyle sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor