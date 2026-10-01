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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlığını sürdürdü, yarın Pendikspor ile oynayacak

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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlığını sürdürdü, yarın Pendikspor ile oynayacak
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Okan Buruk yönetindeki antrenman taktik çalışmayla sona ererken, sarı-kırmızılılar yarın saat 17.30'da deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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