Galatasaray ile Kasımpaşa 43. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 43. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 15 puan ve averajla 14. sırada bulunuyor.

Galatasaray, sezonun ilk yarısının son maçında Kasımpaşa karşısında kayıp yaşamadan yeni yıla 3 puanla girmek istiyor.

43. randevu

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 defa sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 87 golüne, lacivert-beyazlılar 48 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan iki maç da 3-3'lük skorlarla sona erdi.

Ligde evinde 26 maçtır mağlup olmuyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine yenilmiyor. RAMS Park'ta ligde son olarak 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar daha sonra iç sahada oynadığı 26 karşılaşmada kaybetmedi. Cimbom geri kalan maçların 21'ini kazanırken, 5 defa da berabere kaldı. Aslan ligde son olarak evinde Samsunspor ile oynadı ve 3-2'lik skorla yendi.

Ligde 11 farklı futbolcu gol attı

Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 36 kez havalandıran Galatasaray'da 11 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Bu gollerde de Mauro Icardi ön plana çıktı. Ligde 8 gol atan Icardi'nin ardından Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 4, Eren Elmalı 3, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan 2'şer, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Mauro Icardi, 1 gol atarsa kulüp tarihine geçecek

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz haftaki Antalyaspor karşılaşmasıyla 59 golle Galatasaray'ın ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Icardi, Kasımpaşa filelerini havalandırması durumunda Süper Lig'de 60. golünü kaydedecek ve Galatasaray'ın ligde en çok gol kaydeden yabancı futbolcusu olacak.

Leroy Sane'den üst üste 3 maçta gol

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, son haftalarda hücumda takımına önemli katkılar veriyor. Ligde Fenerbahçe derbisiyle başlayan süreçte Sane, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam 6 gol sevinci yaşadı.

Ligde 36 gol atıp, 12 gol yedi

Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, hücum ve savunma istatistiklerinde de üst sıralarda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 16 haftada 36 gol kaydederken, Fenerbahçe ile ligin en golcü takımları olarak yer alıyor. Savunmada da başarılı performans sergileyen Aslan, yediği 12 golle de 9 gollü Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım. Galatasaray ayrıca 6 mücadelede de kalesini gole kapadı.

Okan Buruk ile Emre Belözoğlu 6. rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Belözoğlu ise Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'da görev yaptı. Bu karşılaşmalarda Okan Buruk 4, Emre Belözoğlu ise 1 kez kazandı. İki teknik adam arasında 12 Kasım 2022 tarihinde oynanan maçta Galatasaray, Başakşehir'i 7-0'lık skorla yenerken, Okan Buruk rekabette en farklı skoru elde etti.

Lucas Torreira sarı kart sınırında

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Torreira, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 18. haftada oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasından birçok futbolcusundan yararlanamayacak. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına katıldı. Osimhen ayrıca Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve Berkan Kutlu'nun ise tedavileri devam ediyor. Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da yer alamayacak.

Alper Akarsu düdük çalacak

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL