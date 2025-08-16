Galatasaray, Karagümrük'ü 3-0 Mağlup Etti

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mauro Icardi'nin ilk maçı. Yavaş yavaş sürelerini arttırmamız gerekiyor. Çok hızlı gitmeyi düşünmüyoruz. Onu korumamız lazım. Bize en güçlü şekilde dönmesi için. Bütün oyuncularımız kullanacağım" diye konuştu. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka ise "Galatasaray gerçekten çok iyi bir takım. Kırmızı kart gördük. Çok koştuk ve savaştık. İkinci yarının başında 1-1 yapabilirdik ancak net pozisyonu kaçırdık. Bu tür maçlarda bu pozisyonları değerlendirmeniz gerekir. Yoksa Galatasaray sizi öldürür" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Maç sonu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: OYUN OLARAK DAHA İYİSİNİ OYNAMAMIZ GEREKİYOR

Maçı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok iyi başlamadığımız bir maçtı. Maçın başı golü bulduk ama iyi oynamadığımız dakikalardı. Rakibimiz 10 kişi kaldı. İlk yarı rakibimize pozisyon vermedik. Ceza sahasından çok uzağa çıktık. Üretkenliğimiz azdı. Devre arası bunların üstünde durduk ve ikinci yarı daha hızlı oynadı. Kanatlardan gitmeye çalıştık. Çok net bir gol pozisyonu verdik. Günay Güvenç'in kurtarışı oldu. Hücumda daha orijinal santrforlarımızla oynadık. Maçın sonunda belki 2-0'dan sonra daha rahat oynadığımız bir bölümdü. Genel olarak skordan mutluyum ama oyunu daha iyi oynamamız gerekirdi. Geliştirmemiz gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Oyun olarak daha iyisini oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'BÜTÜN OYUNCULARIMIZI KULLANACAĞIM'

'İkili santrfor dizilişinde oynayacak mısınız ?' şeklinde gelen soruya yanıt veren Okan Buruk, "Mauro Icardi'nin ilk maçı. Yavaş yavaş sürelerini arttırmamız gerekiyor. Çok hızlı gitmeyi düşünmüyoruz. Onu korumamız lazım. Bize en güçlü şekilde dönmesi için. Bütün oyuncularımız kullanacağım. Bu anlamda değişiklikler yapabilecek kadromuz var. Lig ve Avrupa rotasyonumuz çok önemli olacak" ifadelerine yer verdi.

'ZEMİNİN DÜZELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Transferler ve zemin hakkında açıklamalarda bulunan Buruk, "Önceliğimiz hep Osimhen'in imzası olmuştu. Kaleci ve savunma oyuncusu hedeflerimiz var. Ondan sonra da oyuncu almayacağız diyemeyiz. Transfer dönemi devam ediyor. Oyuncu satmamız gerekiyor. Keşke hep oyuncu alsak. Elit oyuncu alacağınız zaman fiyatlar çok yükseldi. Elimizdeki bütçeye göre karar almamız gerekecek. Zeminler bütün Türkiye'de kötü. İyi zemin görmedim Türkiye'de. Yüksek sıcaklıklardan statların iyi olmadığını görüyoruz. Stadımızda toparlayacak. Oyuncularımızın da serzenişleri oluyor. Lemina'nın ilk yarı ağrısı vardı. Oyuncuların adalelerinde ve dizlerinde sertleşmeye sebep oluyor. Zeminin düzeleceğini düşünüyorum" dedi.

'SAĞ AYAKLI BİR OYUNCU DÜŞÜNÜYORUM'

Savunma hattında hangi profil oyuncu istediği sorusuna cevap veren Buruk, "Davinson ve Abdülkerim geçen sene en çok yükü çekti. Arda Ünyay sezon başı iyi maçlar oynadı. Arda'da bizim için iyi bir seçenek oldu. Aradığım profil hem sağ bekte de değerlendirebileceğiniz hem de stoper de oynayabilecek bir oyuncu. İki sol ayaklı oyuncu genelde tercih edilmez. Sol ayaklı oyuncular genelde sağ tarafta oynama alışık değildir. Sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum. İki tane stoperimiz var, onlara bir şey olduğunda oynayabilecek bir oyuncu bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralı hakkında kulüplerin değişim isteği olduğunu belirten Buruk, "Kulüplerin böyle bir isteği oldu. Bununla ilgili alınacak kararı bekliyoruz. Yusuf Demir ve Jelert için de karar vermek zorundayız. Önümüzde 2 haftalık bir süre var. Bazen çok sürpriz isimler önünüze geliyor" diye konuştu.

MARCEL LICKA: GALATASARAY SİZİ ÖLDÜRÜR

Maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, "Çok süper bir atmosferde oynadık. Ateşli bir taraftara karşı oynadık. Maalesef kaybettik bugün. Maça iyi başladık. Oyuncularım çok cesurdu. Maçın başında iyi bir pozisyon yakaladık ancak Günay çok iyi kurtarış yaptı. Treser Doh'un hatasından kaynaklı geriye düştük. Bu tür maçlardan tecrübe ediniyoruz. Gelecek maçlarda bu tecrübelere daha çok ihtiyacımız olacak. Galatasaray bugün çok iyiydi. Galatasaray gerçekten çok iyi bir takım. Kırmızı kart gördük. Çok koştuk ve savaştık. İkinci yarının başında 1-1 yapabilirdik ancak net pozisyonu kaçırdık. Bu tür maçlarda bu pozisyonları değerlendirmeniz gerekir. Yoksa Galatasaray sizi öldürür" ifadelerini kullandı.