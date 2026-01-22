Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklara Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
GALATASARAY, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Topla ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor