Galatasaray, Kangoeroes Mechelen'i 80-59 yenerek Avrupa Ligi'nde 3. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımını 80-59 yendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla grubundaki 3. galibiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Mladen Lucic (Karadağ), Marija Ciric (Sırbistan)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sevgi Uzun 4, Derin Erdoğan 9, Salaun 8, Juhasz 6, Kuier 17, Howard 11, Fauthoux 4, Gökşen Fitik 7, Elif Bayram, Hof 4, Winterburn 7, Sude Yılmaz 3
Kangoeroes Basket Mechelen : Resimont 13, Huijbens, Nauwelaers 9, Sullivan 7, Abdelkader 17, Bah 4, Kibedi 4, Norberg 1, Kabongo 4
1. Periyot: 18-15
Devre: 42-34
3. Periyot: 63-47
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımını 80-59 yendi.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla grubundaki 3. galibiyetini aldı.