Galatasaray Kalecisi Günay Güvenç'ten Açıklamalar

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, takıma yeni bir kalecinin katılacağını, önemli olanın Galatasaray'ın başarısı olduğunu söyledi.

Güvenç, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir sezon dilediğini belirtti.

Destekleri için taraftara teşekkür eden Güvenç, "Taraftarımız sağ olsun her maçta beni destekledi, bende tabii ki elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım. Bazen oldu, bazen olmadı ama ben burada olduğum sürece her zaman her şeyimi vereceğim. Bunu hiç unutmasınlar ve takıma da bana da desteğini esirgemesinler. Oyuncularımızı koruyalım, destek çıkalım ve başarılı bir sezon geçirelim inşallah." dedi.

Herkes için zorlu bir sezon olacağına değinen Güvenç, şunları kaydetti:

"Üç kulvarda mücadele edeceğiz, kadro derinliğimiz gayet iyi daha aramıza katılmayan oyuncular oldu, onları bekliyoruz. Yeni futbolcuları adapte etmek istiyoruz. Leroy geldi, çok değerli bir futbolcu onun için bir başlangıç ona destek olmaya çalışıyoruz. Zor bir sezon ama taraftar bize inansın önemli olan Galatasaray. İnşallah yolun sonu bizim için başarılı olur."

Güvenç, "Takıma yeni bir kaleci katılacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

" Galatasaray'ın menfaatleri ve başarısı önemli, aramıza büyük ihtimalle bir kaleci katılacak ama Galatasaray Kulübü burada öne çıkacak, oyuncular çıkmayacak. Kim gelirse gelsin, ben varım, Cankat var altyapıdan yetişen kardeşlerimiz var. Oynamak için her zaman elimden geleni yapacağım, oynamak istiyorum ama burada Galatasaray'ın menfaati önemli. Başarı için ne gerekiyorsa hocamız gerekeni yapacak. Herkes profesyonel şekilde işini yapacak ve bu armayı iyi bir şekilde temsil edeceğiz."

Muslera'nın takımdan ayrılışıyla ilgili gelen soru üzerine ise Güvenç, "Nando'ya buradan çok çok selamlar, takım olarak, camia olarak çok seviyoruz, aramızdan gitti ama çok iyi izler bırakarak gitti. 14 sene boyunca belli bir çıtaya ulaştı, taraftarın beklentisi de o çıta yönünde olduğu için arkadan gelenlerinde işi zor aslında. Çıtayı bayağı yükseğe taşıdı, ben elimden geleni yapıyorum, soyunma odasında Nando ve Mertens'in eksikliği de var. Futbolun dinamikleri değişiyor bugün gidecek oyuncularda olabilir, bazı oyuncuların sorumluluk ve inisiyatif alması lazım. Bunu da yapmaya çalışıyoruz, gayet başarılıyız. Lige de iyi başladık." diye konuştu.