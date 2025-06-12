Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Güveli ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Yasemin Güveli ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde takımın hedefleri ve kadro güçlendirmesi hakkında bilgi verildi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Yasemin Güveli ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımımız geride bıraktığımız sezonda da kadromuzda yer alan milli voleybolcu Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek de yer aldı" denildi.

İmza törenin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan Yasemin Güveli, "Geride bıraktığımız sezon gibi bu yıl da savaşan bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Elimizden geleni yapacağız. Bence bu yıl daha güçlü bir kadroya sahibiz. Avrupa kupalarına talibiz, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda da en yüksek yerleri hedefliyoruz. Geçen sezon amacımız ilk 4'tü, bu sene daha yükseğini hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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