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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Yarı Finale Yükseldi
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-2 yenerek yarı finale geçmeyi başardı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 yenerek yarı finale yazdırdı.

Galatasaray Daikin, 2025 CEV Challenge Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiacos takımını konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 25-13, 20-25, 22-25, 25-9, 15-8 setlerle 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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