Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru GSYİAD oldu

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu.

GSYİAD ile Galatasaray arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve voleybolcular katıldı.

GSYİAD'ın kurulduğu günden bu yana her zaman Galatasaray'ın yanında olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Galatasaray'a olan bağlılıklarını bir kez daha gösteriyorlar. Galatasaray olarak her zaman hedefimiz sadece futbolda değil, mücadele ettiğimiz tüm branşlarda en üst seviyede rekabet eden, şampiyonluklar kazanan ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden takımlar oluşturmak. Bu hedeflere ulaşmak için sürdürülebilir bir mali yapıya ve mükemmel tesislere sahip olmak da gerekiyor. Bu nedenle Amatör branşlarımıza verilen sponsorluk desteklerini önemsiyoruz. Galatasaray'ın en büyük gücü her zaman camiası olmuştur. Bu birlikteliğin daha da güçlenmesine, farklı branşlara verdiklerin desteğin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Bu güçlü birliktelik kadın voleybol takımımızın başarılara ulaşmasında önemli katkı verecektir" diye konuştu.

Murat Sancaktar: "Kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olduk"

Sözlerine Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek başlayan Murat Sancaktar, "Bizleri her zaman olduğu gibi gururlandırdılar. Bu başarının genç kızlarımıza verdiği iham kıymetli. GSYİAD olarak 25. yılımızı kutluyoruz. Kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda yanında olduk. Başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Biz bu birlikteliğe çok daha farklı bakıyoruz. Aynı ailenin fertlerinin ortak hedef için omuz omuza vermesi olarak görüyoruz. Belli bir süredir erkek voleybol takımımıza destek veriyorduk. Bu sene de kadın voleybol takımımıza destek veriyoruz. Kadın takımımız geçtiğimiz sezon CEV Kupası'nı kazanarak hepimizi gururlandırdı. İlklerin ve enlerin takımı olarak futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takım olduk. Bu sezon büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz. İnşallah hep birlikte çok güzel maçlara, büyük zaferlere tanıklık etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Mehmet Cibara: "İhtiyacımız olmadığı sürece yeni bir smaçör transferi yapmayacağız"

GSYİAD'ın bir sponsor olmadığını, her an destek veren, ayrılmaz bir parçaları olduğunu söyleyen Mehmet Cibara, "Bu birlikteliğin büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Geçen sene bu tür desteklerle Galatasaray amatör branşlarda kuruluşundan beri en büyük başarılara ulaştı. Bu sezon 8 takımımız, Avrupa'da en üst düzeyde temsil edecek. Bu iş birliği için teşekkür ederim" dedi.

Cibara, geçen sene kadın voleybol takımında geniş bir kadro ile mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Bazı dezavantajlarını yaşadık. Başatrenrönümüzün isteğiyle yeni bir kadro kuruldu. İhtiyacımız olmadığı sürece yeni bir smaçör transferi yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı