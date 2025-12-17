Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Haberler

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu ikinci maçında Fransız temsilcisi Tango Bourges Basket'i 80-62 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Teja Oblak 19 sayı ile en çok dikkat çeken oyuncu olurken, Galatasaray ilk turda yaşadığı yenilginin ardından ikinci turda ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket'i 80-62 yendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, kısa sürede farkı çift haneye taşıdı. İlk çeyreği 28-12 önde tamamlayan Galatasaray, devre arasına da 44-24 üstün girdi.

Üstünlüğünü ikinci devrede de koruyan ev sahibi takım, üçüncü periyodunu 61-47 önde geçtiği müsabakayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.

Galatasaray'da 19 sayı, 4 ribauntla oynayan Teja Oblak galibiyette başrolü aldı. Sarı-kırmızılı ekipte 13'er sayı üreten Dorka Juhasz 7, Kamiah Smalls 4 ribauntluk katkı verdi. Elizabeth Williams 11, Derin Erdoğan 10 sayıyla çift haneli skor üretti. Marine Johannes 6 sayı, Awak Kuier 6 sayı, 9 ribauntla mücadele etti. Ayşe Cora Yamaner ise 2 sayı buldu.

Tango Bourges Basket'te ise Tima Pouye'nin 19 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

İlk turda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdıran sarı-kırmızılılar, ikinci turdaki ilk galibiyetini elde etti. Galatasaray, ilk hafta müsabakasında deplasmanda Çekya temsilcisi USK Prag takımına 64-55 yenilmişti.

İkinci tura galibiyetle giren Fransa temsilcisi, ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
