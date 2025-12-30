Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftada Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol takımını 95-70 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Barış Turgut, Cemil Uygül, Kamil Alok

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kunek 19, Dangerfield 16, Brooque Williams, Doğa Adıcan, Merve Arı 4, Merve Uygül 12, İdil Türk 2, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 14, Feray Dalkılıç 3

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Elizabeth Williams 12, Oblak 4, Sude Yılmaz 4, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 2, Ayşe Cora Yamaner 5, Derin Erdoğan 12, Zeynep Şevval Gül 10, Elif Bayram 10, Johannes 7, Kuier 15

1. Periyot: 20-27

Devre: 40-56

3. Periyot: 55-76

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Spor
