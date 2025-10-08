Haberler

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı FIBA Avrupa Ligi'nde İtalya'yı Ağırlıyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon organizasyonun B Grubu'nda Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa) ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
