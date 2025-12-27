Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbi maçta Beşiktaş BOA'yı 84-73 yendi. İlk periyotta öne geçen Galatasaray, devreyi de 42-39 önde kapatarak zafere ulaştı ve ligdeki 10. galibiyetini elde etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Metehan Alaçam, Ali Rıza Pinat

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 7, Smalls 9, Ayşe Cora Yamaner 14, Elif Bayram 2, Williams 10, Gökşen Fitik 8, Kuier 11, Derin Erdoğan 9, Johannes 11, Zeynep Şevval Gül, Sehernaz Çidal, Sude Yılmaz 3

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 2, Whitcomb 18, İlayda Güner 3, Fasaula 16, Toure 4, Meltem Yıldızhan 5, Fraser 13, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Özge Özışık

1. Periyot: 20-13

Devre: 42-39

3. Periyot: 64-51

Beş faulle çıkan: 38.21 Elif Bayram ( Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 84-73 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk çeyreğin ortalarında oyunun kontrolünü ele alan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada 8 sayılık (18-10) fark yakaladı. Kalan bölümde iki takım da hücumda etkili olamazken ilk periyot Galatasaray'ın 20-13 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, ikinci çeyreğin başında Derin Erdoğan'ın sayılarıyla farkı çift haneye taşıdı: 23-13. Ev sahibi ekip, müsabakanın 16. dakikasını 35-28 önde geçti. Bu dakikadan sonra 8-0'lık seri bulan Beşiktaş, 18. dakikada 36-35 öne geçti. Kalan sürede üstünlük birkaç kez el değiştirirken Galatasaray, devre arasına 42-39 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 24. dakikada 51-42 üstünlük kurdu. Beşiktaş geri dönmeye çalışsa da farkı açan Galatasaray, 29. dakikada 15 sayılık (62-47) fark yakaladı. Ev sahibi ekip, son periyoda 64-51 önde girdi.

Sarı-kırmızılılar, son çeyreğin ilk dakikalarında farkı 18 sayıya (69-51) çıkardı. Mücadelenin 32 ile 36. dakikaları arasında 9-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, farkı tek haneye indirdi: 71-62. Ancak farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, parkeden 84-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 12. maçında 10. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 7. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış
Vitesi 5'e taktı! Semih Kılıçsoy durdurulamıyor

İtalya Semih'i konuşuyor
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti