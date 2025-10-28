Haberler

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio ile Karşılaşıyor

Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki dördüncü hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibi ile mücadele edecek. Maç TSİ 22.00'de başlayacak ve Galatasaray, grupta 3'te 3 yaparak lider konumda bulunuyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibi ile karşılaşacak.

İtalya'nın Vicenza kentindeki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Bu sezon B Grubu'nda 3'te 3 yapan Galatasaray Çağdaş Faktoring, namağlup bir şekilde ilk sırada yer alıyor.

Organizasyonda 2 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunan Beretta Famila Schio ise grupta ikinci sırada yer alıyor.

Son maçı sarı-kırmızılı ekip kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sezon Beretta Famila Schio ile oynadığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü konuk ettiği İtaya temsilcisini 73-70 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
