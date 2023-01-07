Galatasaray, Kadıköy'den lider çıkmak istiyor Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, ligin 18'inci haftasındaki derbi karşılaşmasında yarın saat 19.00'da Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, ligin 18'inci haftasındaki derbi karşılaşmasında yarın saat 19.00'da Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Kadıköy'e lider giden Okan Buruk'un öğrencilerinin hedefi, buradan lider ayrılmak. Galibiyet parolasıyla Fenerbahçe deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'den beraberlik çıkarması halinde de liderliğini korumuş olacak. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe deplasmanı için özel bir hazırlık yapmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, diğer lig maçlarına nasıl hazırlanıyorsa, Fenerbahçe deplasmanına da aynı şekilde hazırlanıyor. GALATASARAY'DA CEZALILAR VE SAKATLAR DÖNÜYOR Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakat ve cezalı oyuncularının bir bir takıma katılmasıyla rahat bir nefes aldı. Bir süredir sakatlığı süren Mauro Icardi takımla çalışmalara başlarken, Arjantinli yıldızın maç kadrosunda yer alması ve sonradan oyuna girmesi planlanıyor. Sergio Oliveira ve Sacha Boey'in cezalarının bitmesi, Anneannesini kaybeden ve Uruguay'a giden Lucas Torreira'nın ise dün İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara katılmasıyla takımın önemli isimlerinin bir bölümü kadroya katılmış oldu. 3 EKSİK VAR Sarı-kırmızılı takımda Fenerbahçe derbisi öncesinde 3 eksik bulunuyor. Mathias Ross, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir, sakatlıklarından dolayı Fenerbahçe deplasmanında görev alamayacak. 3'ÜNCÜ TÜRK KİM OLACAK? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eksik oyuncularının dönmesi ve sol bekte yaşanan sakatlıklar nedeniyle ilk 11'de görev vereceği 3'üncü Türk oyuncuyu seçmekte zorlanıyor. Kazımcan ve Emre'nin sakatlığı nedeniyle sol bekte Patrick Van Aanholt'a görev veren Buruk, Oliveira ve Torreira'nın yokluğunda Berkan Kutlu'yu kullanarak 3'üncü Türk hakkını Berkan'dan yana kullanmıştı. Ancak Oliveira ve Torreira'nın dönmesi, Rashica'nın da sağ kanatta gösterdiği performansla vazgeçilmez olması, Buruk'u tatlı bir sıkıntıya sokmuş durumda. İHTİMALLER NASIL? Okan Buruk'un, Berkan Kutlu'yu sol bekte kullanma ihtimali ciddi şekilde gündemde. Aynı şekilde Oliveira'nın yedek kulübesinde kalması ve Portekizli yıldız yerine, MKE Ankaragücü maçında çok iyi bir performans sergileyen Berkan Kutlu'nun ilk 11'de çıkma ihtimali de değerlendiriliyor. Düşük bir ihtimal ise son dönemde performansını yükselten Barış Alper Yılmaz'ın Rashica'nın yerine maça ilk 11'de başlayacak olması. Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe karşısındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde; Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Berkan Kutlu, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır? — Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023 Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Galatasaray Fenerbahçe Kadıköy Spor Haberler

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