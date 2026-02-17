Haberler

Galatasaray avantajlı skorla rövanşa gidecek

Galatasaray avantajlı skorla rövanşa gidecek
Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti. İlk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-kırmızılılar, Torino'daki rövanş maçına umutla gidecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan takımı Juventus'u 5-2 mağlup ederek, rövanş için avantajlı skor elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı müsabakadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. Cimbom bu sonuçla rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etti.

Galatasaray, bu turun rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da Juventus ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
