Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Victor Osimhen takımla birlikte çalışırken, sarı-kırmızılı takım çalışmalarını tam kadro olarak sürdürdü.

Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

