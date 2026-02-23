Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Victor Osimhen takımla birlikte çalışırken, sarı-kırmızılı takım çalışmalarını tam kadro olarak sürdürdü.
Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı