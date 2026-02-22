Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya ekibi Juventus ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve sahada iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, rejenerasyon grubuyla salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılıların yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı