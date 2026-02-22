Haberler

Galatasaray, Juventus maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Galatasaray Futbol Takımı, Juventus ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray Futbol Takımı, 25 Şubat Çarşamba günü İtalya temsilcisi Juventus ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sağ dizinde ağrıları olduğu için tedbir amaçlı Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün yapılan TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yenilenme yapan grupla salonda çalıştı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Juventus maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
