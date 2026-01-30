Haberler

Galatasaray, Juventus karşısında daha mı avantajlı? Spor Spikeri Alp Özgen anlattı
Spor spikeri Alp Özgen, Haberler.com'da sunucu Dilşad Özcan'a Manchester City–Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. Galatasaray'ın Avrupa'daki başarısına dikkat çeken Özgen, Şampiyonlar Ligi'nde asıl sorunun ilk 11 değil kadro derinliği olduğunu vurguladı. Özgen, maçın yıldızını da açıkladı.

Spor spikeri Alp Özgen, Haberler.com ekranlarında Manchester City– Galatasaray karşılaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki konumunu ve Şampiyonlar Ligi gerçeklerini anlatan Özgen, sarı-kırmızılıların mevcut kadro yapısıyla belli bir seviyenin üzerine çıkmakta zorlandığını ifade etti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KULÜBEDEN HAMLE ŞANSINIZ YOK"

Galatasaray'ın iyi bir ilk 11'e sahip olduğunu söyleyen Alp Özgen, " Galatasaray'ın çok iyi bir 11'i var ama bizim bütçemiz bunun ötesine geçemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde kulübeden hamle yapabileceğin oyuncu sayısı sıfır" ifadelerini kullandı. Özgen, kadro derinliğinin Avrupa'da belirleyici olduğunun altını çizdi.

"AVRUPA'DA EN BAŞARILI TAKIM GALATASARAY"

Galatasaray'ın Avrupa'daki geçmişine dikkat çeken Özgen, "Ülkemizde Galatasaray Avrupa arenasında en başarılı takım ve bu konuda da her zaman öncü oldu" dedi. Sarı-kırmızılıların grup aşamasında en az gol yiyen takımlar arasında yer almasını da önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

"SADECE İLK 11 İLE BİR YERE KADAR GİDERSİNİZ"

Şampiyonlar Ligi seviyesinde yalnızca güçlü bir ilk 11'in yeterli olmadığını vurgulayan Özgen, "Galatasaray şunu öğrendi: Sadece çok üst düzey bir ilk 11 kadrosu yapmakla Şampiyonlar Ligi'nde belli bir seviyeye gelirsiniz ama onun üstüne çıkamazsınız" dedi. Özgen, maçın adamının ise kesinlikle Leroy Sane olduğunu söyledi.

