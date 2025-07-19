Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor

Davinson'u satmayı düşünmeyen Galatasaray, kendilerinden habersiz oyuncuyla görüşen İtalyan kulübü hakkında hukuki süreç başlatıyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

İtalyan ekibi Como, Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez'e talip oldu. Yüksek maaş önerisiyle Kolombiyalı stoperin aklını çelmeye çalışan Como, sarı-kırmızılı kulüpten hiç beklemediği bir tepki aldı.

Davinson'u kesinlikle satmayı düşünmeyen Cimbom, kendilerinden habersiz oyuncuyla görüşen İtalyan kulübü hakkında hukuki süreç başlatma kararı aldı. Bu arada Cimbom, 2027'ye kadar anlaşması olan 29 yaşındaki Davinson'un maaşını artırıp yeni sözleşme önerecek.