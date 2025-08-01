Galatasaray, İtalyan devi Lazio ile karşı karşıya geliyor!

Galatasaray, İtalyan devi Lazio ile karşı karşıya geliyor!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, köklü İtalyan kulübü Lazio ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu mücadele, tv100 ekranlarında yayınlanacak.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

TV100 EKRANLARINDA YAYINLANACAK

Bu heyecan dolu mücadeleyi izleyicilere naklen aktaracak olan kanal da belli oldu. Karşılaşma tv100 ekranlarında yayınlanacak.

Maçı Neden Kaçırmamalısınız?

Süper Yıldızlar: Galatasaray'ın yıldız oyuncuları, Lazio'nun güçlü kadrosuna karşı sahada ter dökecek.

Maç Öncesi Etkinlikler: Maç öncesinde sürpriz etkinlikleri, futbolcularla röportajları, yıldız konukları izleme şansına sahip olmak!

Taraftar Desteği: Sarı-kırmızılı taraftarların coşkulu desteği, stadyumu ateşle dolduracak. Bu atmosferin parçası olmak istemez misiniz?

Stratejik Mücadele: İki takımın da yeni sezon stratejileri ve taktikleri, maçı daha da çekici hale getirecek. Hangi takım galip gelecek?

Maç Önü Özel Yayın - Yarın 20.00

GS-Lazio Maçı - Yarın 21.00

Maç Sonu Özel Yayın - Yarın 22.45

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest

25 kişi için karar verildi! İETT Genel Müdürü de aralarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı

Akdeniz zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj
Görev yaptığı hastanedeki bebeği alan doktor: Ona bir gelecek vermek istedim

Türkiye gündemine oturan doktor: O bebeğe bir gelecek vermek istedim
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Şekersiz' ifade yasağı: Üreticilere yeni düzenleme

Bakanlıktan milyonları ilgilendiren karar! Raflardan kalkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.