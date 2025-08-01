Galatasaray, İtalyan devi Lazio ile karşı karşıya geliyor!

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

TV100 EKRANLARINDA YAYINLANACAK

Bu heyecan dolu mücadeleyi izleyicilere naklen aktaracak olan kanal da belli oldu. Karşılaşma tv100 ekranlarında yayınlanacak.

Maçı Neden Kaçırmamalısınız?

Süper Yıldızlar: Galatasaray'ın yıldız oyuncuları, Lazio'nun güçlü kadrosuna karşı sahada ter dökecek.

Maç Öncesi Etkinlikler: Maç öncesinde sürpriz etkinlikleri, futbolcularla röportajları, yıldız konukları izleme şansına sahip olmak!

Taraftar Desteği: Sarı-kırmızılı taraftarların coşkulu desteği, stadyumu ateşle dolduracak. Bu atmosferin parçası olmak istemez misiniz?

Stratejik Mücadele: İki takımın da yeni sezon stratejileri ve taktikleri, maçı daha da çekici hale getirecek. Hangi takım galip gelecek?

Maç Önü Özel Yayın - Yarın 20.00

GS-Lazio Maçı - Yarın 21.00

Maç Sonu Özel Yayın - Yarın 22.45