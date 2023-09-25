Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta saat 20.00'de İstanbulspor'a konuk olacak.