Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta saat 20.00'de İstanbulspor'a konuk olacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, ligde yarın akşam saat 20.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. - İSTANBUL