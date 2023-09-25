Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, yarın İstanbulspor'a konuk olacak. Galatasaray'ın Molde ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray'da 4 eksik bulunuyor. Ligde yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, henüz mağlubiyet yaşamadı. İstanbulspor ise ilk galibiyetini arıyor.

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, yarın İstanbulspor'a konuk olacak.

Galatasaray'ın Molde ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı nedeniyle ertelenen 3. hafta müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da, maçın ertelenmeden önceki tarihinde henüz lisansı çıkartılmayan isimlerden Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Eyüp Aydın ve sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

SARI-KIRMIZILI TAKIM NAMAĞLUP

Ligde yeni sezona 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile başlayan Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ise toplam 12 maça çıktı ve 9 galibiyet, 3 de beraberlik alarak yoluna namağlup devam ediyor.

MUHTEMEL 11

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, İstanbulspor karşısında sahaya; Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Tete, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

İSTANBULSPOR İLK GALİBİYETİNİ İSTİYOR

Öte yandan Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ise sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Ligde 4 maça çıkan İstanbul ekibi, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.