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Galatasaray, "ırkçılık" krizinde Mourinho'yu destekleyen Drogba'nın doğum gününü kutlamadı

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Galatasaray, teknik direktör Jose Mourinho'nun derbinin ardından "Maymun gibi zıpladılar" sözü üzerine Fenerbahçe ile arasında yaşanan "ırkçılık" krizinde Portekizli teknik adamdan yana görüş belirten eski futbolcusu Didier Drogba'nın bu seneki doğum günü kutlanmadı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon Fildişili yıldızının geçen seneki doğum gününü kutlamıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ile derbi sonrasında yaşanan "ırkçılık" tartışmasında Portekizli teknik adamdan yana saf tutan efsane futbolcusu Didier Drogba ile ilgili çok konuşulacak bir harekete imza attı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANMADI

Drogba'nın Jose Mourinho'ya destek vermesi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepki çekmiş ve uzun süre konuşulmuştu. Bu gelişmeler üzerine Galatasaray resmi sosyal medya hesapları, Didier Drogba'nın doğum gününü kutlamadı.

GEÇEN SENE "EFSANE FUTBOLCUMUZ" İFADELERİYLE KUTLANMIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon Fildişi Sahilli yıldızının doğum gününü, "Bugün unutulmaz futbolcularımızdan Didier Drogba'nın doğum günü!" notuyla resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray kulübesinin maç içerisindeki tepkilerini "Maymun gibi zıpladılar" ifadeleriyle dile getirmişti. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, Mourinho hakkında UEFA'ya şikayette bulunacaklarını açıklamıştı. Portekizli teknik adama Chelsea'den eski öğrencisi olan ve Galatasaray'da da top koşturan efsane futbolcu Didier Drogba'dan destek gelmişti.

DROGBA NE DEMİŞTİ?

Drogba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ,"Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor ve ben de bunu yaşama şansına sahip oldum. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray,
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıPeter Beardsley:

Drogba da bir üzülmüştür bir üzülmüştür.. :))

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

çokta şeyimde. demiştir

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Drogba Aslinda Biz GS Taraftarinin Gözünde Gecmiste Silindi Hatirlayanlar Cok iyi Bilir Kar Yagisi Nedeniyle Ertelenen Sampiyonlar Ligi Juventusla Macimizi Oynadik Son Dakikalarda ASLAN AYUUU AVCISI SNiPER SNEiJDER GOLüNü ATMIS Bir Sonraki RAKiP Drogbanin Eski Takimi Chelsea O Macta Taraftarlar Nasilda Asiri ilgi Göstermis Drogbada Mac Boyunca Cok isteksiz Oynadi Verdigi Paslari Bile Rakibe Bilincli Kaptirmalar Ondan Sonra Zaten Yönetim Vede FATiH SULTAN TERiM HAZRETLERi BiLETiNi KESMiSTi YALLAH

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Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

şaşırdık mı ? tabi ki hayır

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