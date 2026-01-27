Haberler

Galatasaray, İngiliz takımlarıyla 26. randevuda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 26. maçına çıkacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 26. maçına çıkacak.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 335 maçın 25'inde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham ile eşleşti.

"Cimbom", söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 29 gole karşılık kalesindeki 46 gole engel olamadı.

Deplasman karnesi zayıf

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı deplasmanda sadece 1 kez kazanabildi.

İç sahada 13, deplasmanda 11 ve tarafsız sahada 1 kez olmak üzere İngiliz takımlarıyla 25 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, aldığı 6 galibiyetin 1'ini dış sahada, 4'ünü sahasında, 1'ini ise tarafsız sahada elde etti.

"Cimbom" İngiltere'de çıktığı 11 mücadelede ayrıca 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçların 6'sında gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, 12 kez fileleri havalandırırken, rakiplerinin 25 golüne engel olamadı. Galatasaray, rakip sahadaki 11 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Manchester City ile ilk randevu

Galatasaray, uluslararası turnuvalarda ilk kez Manchester City ile karşılaşacak.

Galatasaray, daha önce UEFA organizasyonlarında İngiliz ekipleri West Bromwich Albion, Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile mücadele etti.

Manchester City, sarı-kırmızılıların 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde karşı karşıya geleceği 7. İngiliz takımı ve 114 farklı ekip olacak.

En fazla Manchester United'la rakip oldu

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı.

İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ile beş, Chelsea ile dört, Arsenal ile üç, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer, Tottenham bir kez karşılaştı.

Manchester United ile tarihi maç

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı

"Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu.

Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı takımın, UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar şöyle:

TarihOrganizasyonMaçSkor
13 Eylül 1978UEFA KupasıGalatasaray-West Bromwich Albion1-3
27 Eylül 1978UEFA KupasıWest Bromwich Albion-Galatasaray3-1
20 Ekim 1993Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray3-3
3 Kasım 1993Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United0-0
28 Eylül 1994Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United0-0
7 Aralık 1994Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray4-0
28 Eylül 1999Şampiyonlar LigiChelsea-Galatasaray1-0
20 Ekim 1999Şampiyonlar LigiGalatasaray-Chelsea0-5
6 Nisan 2000UEFA KupasıGalatasaray-Leeds United2-0
20 Nisan 2000UEFA KupasıLeeds United-Galatasaray2-2
17 Mayıs 2000UEFA Kupası (Final)Galatasaray-Arsenal0-0
20 Şubat 2002Şampiyonlar LigiLiverpool-Galatasaray0-0
26 Şubat 2002Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool1-1
27 Eylül 2006Şampiyonlar LigiLiverpool-Galatasaray3-2
5 Aralık 2006Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool3-2
19 Eylül 2012Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray1-0
20 Kasım 2012Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United1-0
26 Şubat 2014Şampiyonlar LigiGalatasaray-Chelsea1-1
18 Mart 2014Şampiyonlar LigiChelsea-Galatasaray2-0
1 Ekim 2014Şampiyonlar LigiArsenal-Galatasaray4-1
9 Aralık 2014Şampiyonlar LigiGalatasaray-Arsenal1-4
3 Ekim 2023Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray2-3
29 Kasım 2023Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United3-3
7 Kasım 2024Avrupa LigiGalatasaray-Tottenham3-2
30 Eylül 2025Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool1-0

Manchester City'nin Türk takımlarına karşı galibiyeti yok

Manchester City, UEFA turnuvalarında daha önce Türk takımlarıyla yaptığı 2 müsabakada galibiyet alamadı.

Manchester City, UEFA organizasyonlarında daha önce sadece Fenerbahçe ile eşleşti. İngiltere temsilcisi, 1968-1969 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yapılan ilk maçta 0-0 berabere kalırken deplasmandaki mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası