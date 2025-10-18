Galatasaray'ın Zaferinde Leroy Sane'nin Payı Büyüktü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki maçta RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane, iyi bir oyunla galip geldiklerini belirtti.

Leroy Sane, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alman kanat oyuncusu, maçtan önce takım arkadaşı İlkay Gündoğan ve teknik direktör Okan Buruk ile konuştuğunu aktararak, "Okan hoca da bana çok destek oldu. Abdülkerim Bardakcı da bana destek oldu. Ona gol sözü vermiştim. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Takımımız ve taraftarımız için mutluyum. İyi bir oyun oynayarak kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Attığı iki golde de takım arkadaşlarının çok güzel asist yaptığını belirten Sane, "Şimdi önümüzde Bodo/Glimt ile oynayacağımız UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var. Çok önemli bir maç olacak. Taraftarın desteği çok kıymetli. Bundan dolayı onlara müteşekkiriz. Liverpool maçında taraftarın desteği ile güzel bir iş çıkarmıştık. Taraftarımız ile 3 puan kazanmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan bir galibiyet almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Galatasaray ve İstanbul ile ilgili izlenimlerini aktaran 29 yaşındaki oyuncu, "Buraya çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Bu şehirde çok mutluyum. Kulüpte de bize çok destek oluyorlar. Çok iyi bir grubun parçası olduğum için mutluyum. Bundan dolayı da kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

Hedefinin oyuna katkı sağlamak olduğunu anlatan Sane, "Ben bir takım oyuncusuyum. Benim için önemli olan maçın sonunda galip gelmemiz. Golleri kim atarsa atsın takım olarak biz galibiyet için oynuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.