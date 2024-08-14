Galatasaray'ın Young Boys maçları TRT1'de yayınlanacak
Galatasaray ile İsviçre temsilcisi Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu. Maçlar, TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak. İlk maç 21 Ağustos'ta İsviçre'de, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Galatasaray- Young Boys arasında oynanacak maçlar TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak. Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu.
MAÇLAR TRT 1'DE
Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.
KARŞILAŞMALAR NE ZAMAN?
Sarı-Kırmızılılar ilk maçı 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak. Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos'ta Young Boys'u konuk edecek.