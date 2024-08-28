Fatih Terim detayı çok konuşulur! Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi Ahmet Çakar'ın kehanetini gündeme getirdi

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, Young Boys'a elenmesi, ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ı kehanetini yeniden gündeme getirdi.

ÇAKAR'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Çakar, daha önce yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın bu turu geçemeyeceğini öngörmüş ve Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı. Çakar, "Young Boys asla Galatasaray'dan fersah fersah düşük takım değil. Galatasaray, sadece kadro kalitesiyle ön plana çıkıyor. Üstelik 1 gollük avantajları da var. Galatasaray'ı geçmeleri asla büyük sürpriz olmaz. Young Boys'un turu geçeceğini düşünüyorum" demişti.

"FATİH TERİM SESLERİ YÜKSELECEK" DEMİŞTİ

Çakar, Galatasaray'ın bu yenilgiyle birlikte teknik direktör Okan Buruk'un zor durumda kalacağını da öngörmüştü. Çakar, "Muhtemelen çarşamba sabahı Okan Buruk topun ağzına gelecek. Yönetim Kurulu üyeleriyle karşı karşıya gelecek. Camiada Fatih Terim sesleri yükselecek" iddialarında bulunmuştu.

MOURİNHO'YA RAKİP OLABİLİR

Ünlü yorumcu Çakar, Terim'in Mourinho gibi dünya çapında tanınan bir teknik direktörü geride bırakarak gücünü yeniden kanıtlamak istediğini de belirterek büyük bir iddia ortaya atmıştı. Sosyal medyada bu sözler yeniden gündeme otururken, iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor.