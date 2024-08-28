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Fatih Terim detayı çok konuşulur! Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi Ahmet Çakar'ın kehanetini gündeme getirdi

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenmesi, ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın daha önce yaptığı iddiaları gündeme getirdi. Çakar, Galatasaray'ın bu turu geçemeyeceğini ve teknik direktör Okan Buruk'un zor durumda kalacağını, Fatih Terim'in de Galatasaray'a döneceğini öne sürmüştü.

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, Young Boys'a elenmesi, ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ı kehanetini yeniden gündeme getirdi.

ÇAKAR'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Çakar, daha önce yaptığı açıklamalarda, Galatasaray'ın bu turu geçemeyeceğini öngörmüş ve Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı. Çakar, "Young Boys asla Galatasaray'dan fersah fersah düşük takım değil. Galatasaray, sadece kadro kalitesiyle ön plana çıkıyor. Üstelik 1 gollük avantajları da var. Galatasaray'ı geçmeleri asla büyük sürpriz olmaz. Young Boys'un turu geçeceğini düşünüyorum" demişti.

"FATİH TERİM SESLERİ YÜKSELECEK" DEMİŞTİ

Çakar, Galatasaray'ın bu yenilgiyle birlikte teknik direktör Okan Buruk'un zor durumda kalacağını da öngörmüştü. Çakar, "Muhtemelen çarşamba sabahı Okan Buruk topun ağzına gelecek. Yönetim Kurulu üyeleriyle karşı karşıya gelecek. Camiada Fatih Terim sesleri yükselecek" iddialarında bulunmuştu.

MOURİNHO'YA RAKİP OLABİLİR

Ünlü yorumcu Çakar, Terim'in Mourinho gibi dünya çapında tanınan bir teknik direktörü geride bırakarak gücünü yeniden kanıtlamak istediğini de belirterek büyük bir iddia ortaya atmıştı. Sosyal medyada bu sözler yeniden gündeme otururken, iddiaların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

tamer durmaz:

Yaşanan olayların okan burukla alkası yok hakemlerle alakası var.Türk hakem yoksa gs çok zor maç kazanır buna defalarca tanık olduk ki yongboys çok zayıf bir takım normalde ligde olsaydı bu maç gs fark atmıştı

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Zor Hayat:

Hep aynı tiyatro terim başarısız olur başkası getirilir başkası başarısız olur terim gelir terim gider başka bir hoca gelir başka hoca gider yine terim gelir. terim GS'den başka hiç bir kulüp iş vermez

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A. Erol:

okan henüz kişisel olgunluğunu tamamlamamış

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MASUMANE3438:

tek sorumlu eden Timuru gönderenler eden timur gitti takımdaki hava gitti başarı beklemeyin arkadaşlar çok zor dursun Özbek istifa

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