Galatasaray'ın yıldızı Ziyech gittikçe eriyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın devre arasında transfer döneminde yollarını ayırma kararı aldığı Hakim Ziyech'in piyasa değeri düşmeye devam ediyor.

ERİDİKÇE ERİYOR

Okan Buruk ile de arasındaki tüm bağlar kopan Ziyec'in değeri düştü. TransferMarkt'a göre daha önceki değeri 7 milyon euro olan Faslı futbolcu 5 milyon euroya kadar geriledi.

Ziyech'in 2019 yılında Ajax'ta forma giydiği dönemde değeri 50 milyon euro'ya kadar yükselmişti. Fransa, İngiltere, Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği futbolcu bu kadar değer kaybetmesine rağmen yüksek maaş talebinden ise vazgeçmiyor.