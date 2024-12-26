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Galatasaray'ın yıldızı Ziyech gittikçe eriyor

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Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırma kararı aldığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in piyasa değeri düşmeye devam ediyor. Beklenen performansı gösteremeyen ve teknik direktör Okan Buruk ile arasındaki bağları kopan Ziyech'in değeri 5 milyon euroya geriledi. 2019 yılında Ajax'ta forma giydiği dönemde değeri 50 milyon euroya kadar yükselmişti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın devre arasında transfer döneminde yollarını ayırma kararı aldığı Hakim Ziyech'in piyasa değeri düşmeye devam ediyor.

ERİDİKÇE ERİYOR

Okan Buruk ile de arasındaki tüm bağlar kopan Ziyec'in değeri düştü. TransferMarkt'a göre daha önceki değeri 7 milyon euro olan Faslı futbolcu 5 milyon euroya kadar geriledi.

Ziyech'in 2019 yılında Ajax'ta forma giydiği dönemde değeri 50 milyon euro'ya kadar yükselmişti. Fransa, İngiltere, Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgilendiği futbolcu bu kadar değer kaybetmesine rağmen yüksek maaş talebinden ise vazgeçmiyor.

Galatasaray'ın yıldızı Ziyech gittikçe eriyor
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdem Bilican:

amatörde oynasın suratsız.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Adam değil. Adam olsa erimez değeri...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
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