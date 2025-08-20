Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İtalya'nın Hellas Verona takımına transfer oluyor. Nelsson, transfer için sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere İtalya'ya gitti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Danimarkalı yıldız stoperi Victor Nelsson, Hellas Verona'ya transferi için bugün İtalya'da sağlık kontrollerinden geçecek.

İTALYA'YA GİTTİ

İtalyan ekibi, Galatasaray ve Nelsson ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Danimarkalı stoper, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini Hellas Verona'ya bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere bugün İtalya'ya gitti.

4 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Öte yandan Danimarka basınından Bold, Victor Nelsson'un sözleşme detaylarına dair bilgiler paylaştı. Galatasaray, 10 milyon euro piyasa değerine sahip olan Danimarkalı savunmacı için 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu belirledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.